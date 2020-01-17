Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, зізналася, що у відпустці жодного разу не взувалася

Дружина артиста опублікувала новий пост в Instagram, поставши на фотографії в красивій яскравій сукні, пише Рoliteka.net.

Ірина вибрала короткий повітряний наряд помаранчевого кольору. Красуня йшла босоніж по дерев'яному містку. Вітер розвіяв пишне волосся дівчини. Дружина Монатіка посміхнулася і повернула голову вбік.

Все-таки слід звернути увагу на струнку фігуру Ірини і її рівні ніжки. Красуні вдалося зберегти форму, не дивлячись на те, що вона мати двох дітей.

Позаду Ірини видніються блакитні небо і вода, а також дерев'яні будиночки.

"За всю відпустку ні разу не взулися ..тотальне перезавантаження☀️❤️🌊", - написала зірка.

За годину пост Ірини зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Така дуже гарна 😻❤️", "Така задоволена і щаслива✨✨✨😍♥️", "Обожнюю ❤️", "Чарівно! Ви як квіточка 😍", "Яка краса 😍😍😍 дивовижна природа", "найкрасивіша жінка найкрасивішого чоловіка👍🔥😍", "Дуже гарно", "Так красиво , приємного відпочинку ❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дружина Дмитра Монатіка постала в білому пляжному вбранні з яскравим принтом.

Вітер розвіяв волосся дружини артиста, а також відкрив її спинку.

Помітний рівний загар на тілі дружини співака.

Стрункі ніжки і точена фігурка, а також пляж з блакитною водою - в цьому фото прекрасно все.

"Зупинися мить,Ти прекрасна♥️🦀☀️", - написала Ірина.

Раніше ми писали, що Ірина позувала в рамці для фото на курорті. На першому фото вона п'ятою точкою притулилася до рамки, на другому розгорнула голову в профіль, а на третьому - взялася за верх рамки руками. Монатік постала в одному купальнику, правда закритому.

"Занадто багато чудових місць для «Фото на пам'ять» ...Красиво,неможливо красиво навколо", - написала Ірина.

Раніше повідомлялося, що зараз Діма Монатік разом з родиною проводять час на курорті.

Пара часто ділиться знімками з відпочинку зі своїми підписниками в Instagram.

На одному з кадрів Ірина позувала в короткому, вільному пляжному вбранні.

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