Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, призналась, что в отпуске ни разу не обувалась

Супруга артиста опубликовала новый пост в Инстаграм, представ на фотографии в красивом ярком платье, пишет Рoliteka.net.

Ирина вібрала короткий воздушный наряд оранжевого цвета. Красавица шла босиком по деревянному мостику. Ветер развеял пышные волосы девушки. Жена Монатика улыбнулась и повернула голову вбок.

Все-таки стоит обратить внимание на стройную фигуру Ирины и ее ровные ножки. Красотке удалось сохранить форму, несмотря на то, что она мать двоих детей.

Позади Ирины виднеются голубые небо и вода, а также деревянные домики.

"За весь отпуск ни разу не обулись ..тотальная перезагрузка☀️❤️🌊", - написала звезда.

За час пост Ирины собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Такая сильно красивая 😻❤️", "Такая довольная и счастливая✨✨✨😍♥️", "Обожаю ❤️", "Волшебно! Вы как цветочек 😍", "Какая красота 😍😍😍 удивительная природа", "Самая красивая женщина самого красивого мужчины👍🔥😍", "Очень красиво", "Так красиво , приятного отдыха ❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, жена Димы Монатика предстала в белом пляжном наряде с ярким принтом.

Ветер развеял волосы супруги артиста, а также приоткрыл ее спинку.

Заметен ровный загар на теле жены певца.

Стройные ножки и точеная фигурка, а также пляж с голубой водой - в этом фото прекрасно все.

"Остановись мгновенье,Ты прекрасно♥️🦀☀️", - написала Ирина.

Ранее мы писали, что Ирина позировала в рамке для фото на курорте. На первом фото она пятой точкой прислонилась к рамке, на втором развернула голову в профиль, а на третьем - взялась за верх рамки руками. Монатик предстала в одном купальнике, правда закрытом.

"Слишком много восхитительных мест для «Фото на память» ...Красиво,невозможно красиво вокруг", - написала Ирина.

Ранее сообщалось, что сейчас Дима Монатик вместе с семьей проводят время на курорте.

Пара часто делится снимками с отдыха со своими подписчиками в Инстаграм.

На одном из кадров Ирина позировала в коротком, свободном пляжном платье.

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