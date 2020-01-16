Горова Наталія, прийомна дочка українського продюсера Потапа, показала пружні форми у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Улюблені…», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Горова позує перед дзеркалом в облягаючому топі і не менш облягаючих шортах. При цьому дівчина єхидно посміхається на камеру, демонструючи язик.

Шанувальники Горової не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира – фотографію вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова розповіла, як відпочиває за кордоном.

«Йшов 8-й день без солодкого, ніби все життя. До речі, без м'яса я вже 9 день. Вирішила знову спробувати», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на іншому знімку Наталія Горова позує з сукні з відвертим декольте на тлі келиха з вином. Однак шанувальники дівчини залишилися безмовні – фотографії вона опублікувала в Сторіс.

Раніше ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала ідеальні форми в одній сорочці

«З усіх коментарів я помітила тільки один такий. І що я вам скажу? Це ж правда, а я люблю правду. Зима і вік дають про себе знати, але ми вступаємо в 2020 з місією повернути своє тіло назад», - йдеться в повідомленні.

Пізніше Горова зізналася, що не соромиться своїх форм, оскільки у неї немає комплексів.

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