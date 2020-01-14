Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая рассказала, как отдыхает за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Шел 8-й день без сладкого, будто всю жизнь. Кстати, без мяса я уже 9 день. Решила снова попробовать», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на другом снимке Наталья Горовая позирует с платье с откровенным декольте на фоне бокала с вином. Однако поклонники девушки остались безмолвны – фотографии она опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала идеальные формы в одной рубашке

«Из всех комментариев я заметила только один такой. И что я вам скажу? Это же правда, а я люблю правду. Зима и возраст дают о себе знать, но мы вступаем в 2020 с миссией вернуть свое тело обратно», - говорится в сообщении.

Позже Горовая призналась, что не стесняется своих форм, поскольку у нее нет комплексов.

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В своем микроблоге в Инстаграм девушка выложила несколько снимков, на которых она предстала в восхитительном образе. На ней расстегнутое пальто бежевого цвета длиной до середины икры, тонкий свитер серого цвета и длинная юбка с цветочным принтом светлых тонов свободного кроя.

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