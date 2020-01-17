Відео, яке змусить посміхнутись кожного, російський шоумен опублікував в соцмережі Instagram на своїй особистій сторінці, щоб привітати свого друга та колегу по сцені Ігоря Ніколаєва з днем народження

Про це пише Politeka.net, посилаючись на офіційний акаунт Максима Галкіна в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, на кадрах, які з'явилися на сторінці Галкіна, він в одному білому халаті виконав відомі пісні свого друга. У кухні, де грали діти, він почав співати: «Я вспомню все хорошее» і «Расскажите, птицы» , а також інші відомі приспіви пісень Ігоря Ніколаєва. Після чого, він з келихом червоного навпроти картини з жінкою заспівав: «Выпьем за любовь, родная».

Галкін розсмішив своїх шанувальників тим, що втягнув у кадр дітей, сказавши Гаррі записувати, що він співає. А потім сказав, «все, не записуй». А потім дочці Лізі сказав співати з ним, а потім: «Все, можна не підспівувати».

«З днем народження! Дорогий Ігоре! Геній, друг, хрещений! Будь щасливий, веселий, легкий! Твори! Дерзай! Люби! Ми поруч!», – привітав в мережі Галкін свого хрещеного.

В коментарях шанувальники Галкіна почали писати відгуки про його вокалі і жартах.

«Макс))))👍🏽👍🏽все можна не підспівувати)))) 😂😂😂😂😂», «Вася, куди тобі підспівувати? Подвывать струму! Ось я можу підспівувати!», «Макс посмішив, позитивчик!!!😂👍», «і у мене день народження)))» З днем народження генія», «Підняли настрій 😂😂❤️», «Талановитий Максим», «Круто», «Супер 😂😂👍👍👍👍👍👍 Браво, Максим 👏👏👏👏👏👏👏», «Можна повільніше?! Гаррі записує! 😂❤️», «Максим, бачу вам весело😁😁😁», «Макс. Яка сім'я щаслива. Маючи такого тата і чоловіка!!! Радості! Щастя! Добра! Любові!!!», «Галкін - людина з великої літери ,без пафосу ,близький до простого народу ,поважаю», «А чому в халаті?😂», – відзначили в соціальній мережі фолловери Максима Галкіна.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

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