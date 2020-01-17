Наталія Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа, зняла одяг заради жаркого фото

Про це пише Politeka.net, посилаючись на офіційний акаунт у Instagram дівчини.

Після своїх роздумів з приводу жіночої фігури та ваги в мережі, Горова вирішила насолоджуватися своїми формами на відпочинку. Так, вона повністю роздяглася і стала навпроти дзеркала, поставивши телефон біля раковини навпаки келиха алкогольного напою.

Так, опуклий келих ніби доповнює атмосферу фото, адже тіло зоряної дочки помітно згинається в районі талії.

Також Горова опублікувала кілька фото з сином Потапа, Андрієм. Вона його весь час змушує фотографувати її. На одному з кадрів діти Горовий і Потапенко обнімаються і всіляко показують свої дружні теплі стосунки.

«Ловимо промінчики сонечка і морського бризу крайніх днів», – розповіла Горова в рожевому свитшоте з героями серіалу «Друзі» на грудях.

Шанувальники Горовий не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира – вона опублікувала фотографію в розділі сториз.

Нагадаємо, що раніше Горова Наталія розповіла про те, що думає з приводу «відфотошоплених» фігур в мережі.

«Не вірте «ідеального образу» дівчат з Instagram. Ще не зустріла ні одну таку на пляжах. А може вони всі збираються на окремому пляжі, про який ми не знаємо? Стало страшно знайомитися в інтернеті , тому що сподіваєшся на зустріч з дівчиною 175 та вагою 45 кг, у якої все ідеально , навіть лінія брів. А приходить така, як на другій фотці 😅😂😂 ще й алкоголица», – наголосила вона у мережі, показавши фото з «зайвим жирком» в області живота.

Тоді вона показала два фото: на одному вона виглядає ідеально, втягнувши живіт, а іншому сидить на лежаку і п'є апельсиновий сік з горілкою, не знаючи, що її фотографують.

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