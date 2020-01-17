Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сняла одежду ради жаркого фото

Об этом пишет Politeka.net, ссылаясь на официальный аккаунт в Instagram девушки.

После своих размышлений по поводу женской фигуры и веса в сети, Горовая решила наслаждаться своими формами на отдыхе. Так, она полностью разделась и стала напротив зеркала, поставив телефон у раковины напротив бокала алкогольного напитка.

Так, выпуклый бокал как будто дополняет атмосферу фото, ведь тело звездной дочки заметно изгибается в районе талии.

Также Горовая опубликовала несколько фото с сыном Потапа, Андреем. Она его все время заставляет фотографировать ее. На одном из кадров дети Горовой и Потапенко обнимаются и всячески показывают свои дружеские теплые отношения.

«Ловим лучики солнышка и морского бриза крайних дней», – рассказала Горовая в розовом свитшоте с героями сериала «Друзья» на груди.

Поклонники Горовой не смогли высказаться об идеальном теле кумира – фотографию она опубликовала в разделе сториз.

Напомним, что ранее Наталья Горовая рассказала о том, что думает по поводу «отфотошопленных» фигур в сети.

«Не верьте «идеальному образу» девушек из Instagram. Ещё не встретила ни одну такую на пляжах. А может они все собираются на отдельном пляже, о котором мы не знаем? Стало страшно знакомиться в интернете , потому что надеешься на встречу с девушкой 175 и весом 45 кг, у которой идеально все , даже линия бровей. А приходит такая, как на второй фотке 😅😂😂 ещё и алкоголица», – отметила она в сети, показав фото с «лишним жирком» в области живота.

Тогда она показала два фото: на одном она выглядит идеально, втянув живот, а другом сидит на лежаке и пьет апельсиновый сок с водкой, не зная, что ее фотографируют.

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