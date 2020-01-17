Колишня дружина російського репера Гуфа (Олексій Долматов) Айза Анохіна вибачилася перед шанувальниками за свій емоційний пост

Анохіна зізналася, що давно не публікувала випадів у бік екс-чоловіка, але в цей раз не стрималась. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Інстаграмі, повідомляє Рoliteka.net.

«Все нормально) я жива! Емоції виплеснула! Вибачте, що налякала. Давно таких випадів не було, але просто конкретно набрид весь безлад, який відбувається», - зазначила Анохіна.

За словами співачки, вона нікого не звинувачує у своїх невдачах, у тому, що її особисте життя не склалося. Анохіна зазначила, що вважає себе невдахою, але готова до нового життя. Також жінка зізналася, що мріє нікому не належати. Себе в новому житті артистка асоціює з дельфіном.

«Я дельфін! Найрозумніший з ссавців))) заголом, все нормально! Не плачу і не страждаю. Я ж мужик)))», - наголосила зірка.

Нагадаємо, що нещодавно Гуф поїхав у відпустку зі своїм сином. Але через кілька днів репер вирішив відправити хлопчика додому. Пізніше він записав скандальне відео про російського депутата. Анохіна не змовчала і прокоментувала поведінку колишнього чоловіка в Інстаграмі. Дівчина заявила, що артист хворий і йому треба лікуватися. За її словами, Гуф нікого не любить і не вміє любити.

До речі, раніше стало відомо, що Гуф опинився на межі банкрутства. З 2017 року репер випускає одяг, але справи йдуть погано. З цим журналісти і пов'язують скандальну поведінку артиста і його сварки з оточуючими. Як з'ясувалося, банкрутство підібралося вже дуже близько, але артист не зупиняє виробництво і продовжує працювати у збиток.

Нагадаємо, що екс-дружина Гуфа втомилася мовчати і розкрила всю правду про репера.

Як повідомляла Politeka, росіяни повстали проти Тіматі і Гуфа, гримить скандал: це відео терміново видаляють.

Також Politeka писала, що одна дитина добре, а дві — краще: Кеті Топурія шокувала фанатів з подвійною силою.