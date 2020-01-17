Відома українська телеведуча Катя Осадча порадувала шанувальників яскравими фотографіями з відпочинку

Модель з'явилася в яскраво-рожевому сарафані до підлоги без нижньої білизни, пише Рoliteka.net.

Розкішні фото виставили на показ ідеальний загар української телеведучої, а легкий сарафан підкреслив струнку фігуру зірки. На знімках Осадча танцює, крутиться і навіть залізла на парапет. За її спиною шикарний вид на бухту і зелені береги.

«Відпустка закінчилася, але є ще кілька сотень фото 😂 Але ці викласти сьогодні є кілька приводів. 1. Сьогодні День народження у дизайнера і душі бренду Ольги Слон. 2. На фото танець на честь Дня народження в сукні з літньої колекції 2020 :) 3. Це гарні фото в гірній сукні », – прокоментувала вона свою добірку літніх фото в січні.

Так, зірка доповнила свій образ солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами. На дерев'яній терасі Осадча танцювала босоніж, що додало знімкам ще більшої елегантності.

В коментарях шанувальники і користувачі мережі відзначили це, і подарували улюблениці українського шоу-бізу багато компліментів.

«Яке плаття !!! Колір !!! Вам дуже йде», « Ви дуже гарна, Катя, це плаття, воно Вам підходить», «Ви дуже гарна 😍 особливо на останній фотографії 🔥🔥🔥», «Супер», «Краса!!! І колір, і настрій», «Краща😻🔥», «Вауууу. Дуже красиво. Ви надихаєте», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Катерина Осадча порадувала шанувальників новими фото у новорічному стилі. Модель з'явилася в бірюзовій сукні з великим вирізом на спині. Вигляд ззаду вражає - вбрання гарно прикрашений, що неможливо не помітити. Завершували образ телеведучої масивні сережки і червоний капелюшок з пір'їнкою. Зірка посміхалася і дивилася в камеру.

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