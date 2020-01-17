Дружина популярного артиста Сергія Бабкіна Сніжана коротко підстригла волосся

Відповідними знімками зірка похвалилася на instagram-сторінці, повідомляє Politeka.net.

Згідно фото, Сніжана Бабкіна вибрала каре і зважилася обрізати своє довге волосся. Допомогла актрисі змінити імідж стиліст Юлія Колбіна.

«Давай коротше у справі💇🏻‍♀️ Супер-майстер! Супер-Команда! Супер-настрій! Супер-Я! Дякую», – сказала дружина артиста під фото зі стилістом.

На першому фото з новим іміджем Сніжана Бабкіна абсолютно без макіяжу посміхається і радіє новій зачісці. Скоріше всього, вона давно мріяла вкоротити волосся.

В коментарях шанувальники подружжя почали питати, навіщо вона це зробила, і не пов'язано її рішення з грудним вигодовуванням.

«Навіщо ??? або у Вас теж сипляться волоски, в зв'язку з гв?», на що Сніжана зазначила, що цього разу її волосся не сипляться.

«Оу.. Вся країна повірила що у ваших волоссі сила Бабкіна😂», «Сніжана, супер!!!👍 Можна і ще коротше!💇 Чи це вже межа!?», «Класна стрижка вам дуже йде така довжина!!! Довгі були просто шикарні😍», «Сніжана, дуже йде нова стрижка! 😘🌼💐», «Млинець Бабкіна Ти з глузду з'їхала😎 такі волосся обрізати😮», «Мені здається, що ви з будь-якою зачіскою будете виглядати на всі 💯. І це не лестощі!», «Дуже круто, такі зміни, просто вау», «Божевільна жінка😳😳👍», – пишуть в мережі інші.

«Доброго ранку 👀 Сьогодні П'ятниця☀️ Перша шкільна тиждень пройшов відмінно, але ранні підйоми - не наш коник😆 Бабині - Совуньї. Нам терміново потрібна субота🙃 Всім💋», – поділилася Сніжана під останнім фото в мережі.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

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