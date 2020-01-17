Анна вирушила разом з чоловіком на відпочинок в Дубаї

Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами із відпочинку

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Як стало нещодавно відомо, Анна вирушила разом з чоловіком на відпочинок в Дубаї, звідки вже опублікувала перші кадри з відпочинку. При цьому позувала Ганна разом з подругою, з якою зустрілася ще в перший день свого відпочинку.

У розділі Сторі Instagram співачка показала цілу серію кадрів з відпочинку. На фото співачка позувала з задоволеним чоловіком під час прогулянки, а також коли тільки збиралася на неї, стоячи в ліфті пара щасливо обіймалася і позувала перед дзеркалом.

Зазначимо, на фото можна помітити новий стиль зірки. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку. Образ вона доповнила звичайними сонцезахисними окулярами та шкіряного кепкою.

Раніше ж Ганна вирішила показати, як позує з яскраво-синіми волоссям і в звичайній класичній чорній піжамі. При цьому видно, що дівчина не стала укладати волосся, щоб ті не з'явилися і рівно лежали без проділу.

Проте українці не змогли висловитися про домашнє вбрання кумира, також як і про запальних танцях, оскільки роликом MARUV поділилася в Сторіс. Зазначимо також, що подібні невеликі розминки перед камерою Ганна влаштовує досить часто, чим немало тішить шанувальників.

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