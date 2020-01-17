Зірка "Обителі зла" Міла Йовович розповіла про важку вагітності й останні тижні перед пологами

Американська актриса українського походження Мілла Йовович збирається народжувати через два тижні. Зараз же вона розповідає про складнощі, які їй доводиться терпіти, а також про те, що незабаром доведеться пережити з народженням малюка. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку в Instagram Мілли Йовович.

Актриса опублікувала зворушливий знімок, на якому вона лежить на дивані, а на тлі посміхається її чоловік, голлівудський режисер Пол Андерсон. Вона продемонструвала свій величезний живіт у всій красі.

«Для тих, хто мене не знає, у мене буде третя дитина, і я дуже вдячна за те, що знову вагітна, особливо в моєму віці, і я кожен день дякую Богові за благословення, але, боже мій, я готова народити 😂», – зізналася актриса в мережі.

Також вона розповіла подробиці свого стану за два тижні перед пологами.

«Кожна жінка знає, у якої є діти, наскільки важкий останній місяць... У мене вже щиколотки як у слона, біль у спині, біль у стегнах, я бігаю в туалет кожні 15 хвилин. Спати? Забудьте про це. Що дуже дратує, тому що, якщо дитина виявиться таким же крикуном, як і наш старший, то наші очі не побачать сновидінь протягом наступних декількох років!», – поділилася Міла Йовович.

В коментарях шанувальниці Йовович почали ділитися з нею своїми проблемами, а вона відповідала їм російською мовою:

«Вибачте, що російською)) Дуже важко ходити в туалет і зав'язувати шнурки!», на що актриса відповіла, що їй теж важко.

«Я вас так розумію. У мене 41 тиждень, а малюк усе ще в мені. Я вже так втомилася, схожа на кулю», на що Йовович відповіла: «бідолашна».

Нагадаємо, що актриса Міла Йовович у шлюбі з режисером Полом Андресоном з 2009 року. У них вже є двоє спільних дітей: Евер Габо Андерсон і Дэшиел Эдан Андерсон. Зараз актриса з українським корінням чекає третю дитину.

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