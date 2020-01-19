Деякі знаменитості приховують, як їм вдається добре виглядати

Зірки часто вдаються до послуг косметологів і пластичних хірургів і іноді не зізнаються в цьому

Проте є фахівці, які можуть побачити роботу хірурга. Так, пластичний косметолог Карл Тавберидзе розкрив правду про зовнішності світових знаменитостей.

Так, за словами експерта, поп-зірка Брітні Спірс збільшувала губи, а також зробила контурну пластику скул, пише Grazia. Проте, на думку косметолога, співачці варто задуматися про корекцію мімічних зморшок ботоксом і інших втручаннях.

Ніколь Кідман у 52 роки виглядає молодо завдяки ін'єкціям ботоксу у міжбрів'ї, лоб, брови, а також коректувалося підборіддя.

Актриса Холлі Беррі вдається до біоревіталізації. Фахівець вважає, що їй варто вдатися до філлерів в підборіддя і вилиці.

Акриса Єва Лонгорія з серіалу "Відчайдушні домогосподарки" робила ін'єкції ботоксу в міжбрів'я і лоб. Крім того, вона використовувала філлери для області щік і підборіддя.

50-річна актриса Дженніфер Еністон виглядає відмінно. Зірка робить мезотерапію, що видно по її гладкйі і свіжій шкірі.

Дизайнер Вікторія Бекхем приховує, що вдавалася до пластичної хирргии. Однак експерт запевнив, що вона зробила вилиці, щоки, нососльозову борозну, кут і овал обличчя, підборіддя й губи.

Світська левиця Кім Кардаш'ян коліт ботокс в міжбрів'я, лоб і навколо очей, а також робить ін'єкції в нососльозову борозну, "носогубку". Дівчина виправляла щоки, вилиці, овал обличчя, кути нижньої щелепи.

Анджеліна Джолі вставляла філлери, чому у неї пухкі губи і великі вилиці. Крім цього, зірка робить ін'єкції ботокса в зону очей, лоба, міжбрів'я.

61-річна Шерон Стоун виглядає натурально. Зірка вдається до послуг мезотерапії і біоревіталізації.

Нагадаємо, Брітні Спірс в одному лише бікіні, продемонструвала фігуру. Артистка в білих кросівках і бікіні фіолетового кольору зняла голосове відео, де гуляє по своїй ділянці в заміському будинку, а також займається спортом під музику.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі вибрала для прогулянки з дочкою в Лос-Анджелесі білу, схожу на шовкову, блузку з глибоким декольте, а також чорні пальто й штани.

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