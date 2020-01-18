Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка, а нині дружина впливового помічника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, опублікувала нове відео

Як передає Politeka.net, вона продемонструвала свою майстерність катання на водних лижах.

Навка регулярно ділиться зі своїми шанувальниками фото і відео з різних куточків світу, де вона проводить свій відпочинок. Цей раз не став винятком.



"І це я теж Ооооообожаю!!!! 😍😍😍🌊🎿 Шкода немає водних ковзанів, а то і їх би освоїла із задоволенням!!!", - підписала вона дане відео.

Підписники олімпійської чемпіонки позаздрили їй в коментарях, а деякі попередили про небезпеку даного виду занять.

"Бережіть шию", "Супер вищий пілотаж! Ви класна, молодець, так тримати!", "Ви смілива жінка!", "Якщо людина талановита, то талановита у всьому. Це про Вас.", "Теж так хочеться!!!", - писали під відео.

Варто зазначити, що публікації дружини Пєскова не завжди викликаю захват у росіян. Варто зазначити, що публікації дружини Пєскова не завжди викликаю захват у росіян.



Раніше фігуриста підняла в мережі справжній скандал, заявивши, що не є великою прихильницею Хелловіна, однак вважає це свято гарним способом відбити у дітей «боязнь до різних привидів і страшилок». Дружина спікера глави Кремля опублікувала у своєму Instagram ролик про те, як її сім'я готуватися до святкування Хелловіна.



Користувачі соцмережі не оцінили той факт, що в родині офіційного представника Кремля справляють західні свята. Раніше фігуриста підняла в мережі справжній скандал, заявивши, що не є великою прихильницею Хелловіна, однак вважає це свято гарним способом відбити у дітей «боязнь до різних привидів і страшилок».Дружина спікера глави Кремля опублікувала у своєму Instagram ролик про те, як її сім'я готуватися до святкування Хелловіна.Користувачі соцмережі не оцінили той факт, що в родині офіційного представника Кремля справляють західні свята.

Вони назвали Хелловін антиросійським і бісівським. Більше того, росіяни побоюються, що такого роду святкування можуть накликати біду і закликають вчити дітей православній вірі.