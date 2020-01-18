Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка, а нині дружина впливового помічника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, опублікувала нове відео
Як передає Politeka.net, вона продемонструвала свою майстерність катання на водних лижах.
Навка регулярно ділиться зі своїми шанувальниками фото і відео з різних куточків світу, де вона проводить свій відпочинок. Цей раз не став винятком.
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"І це я теж Ооооообожаю!!!! 😍😍😍🌊🎿 Шкода немає водних ковзанів, а то і їх би освоїла із задоволенням!!!", - підписала вона дане відео.
Підписники олімпійської чемпіонки позаздрили їй в коментарях, а деякі попередили про небезпеку даного виду занять.
"Бережіть шию", "Супер вищий пілотаж! Ви класна, молодець, так тримати!", "Ви смілива жінка!", "Якщо людина талановита, то талановита у всьому. Це про Вас.", "Теж так хочеться!!!", - писали під відео.
Варто зазначити, що публікації дружини Пєскова не завжди викликаю захват у росіян.
Раніше фігуриста підняла в мережі справжній скандал, заявивши, що не є великою прихильницею Хелловіна, однак вважає це свято гарним способом відбити у дітей «боязнь до різних привидів і страшилок».
Користувачі соцмережі не оцінили той факт, що в родині офіційного представника Кремля справляють західні свята.
Нагадаємо, дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова фігуристка Тетяна Навка підняла в мережі справжній скандал.
Як повідомляла Politeka, дружині Пєскова подарували низку санаторіїв в Криму, жителі півострова лютують.
Також Politeka писала, що «загниваючий захід» залучає сімейство спікера Путіна не тільки своїми святами, але і розкішними курортами.