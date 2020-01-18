Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, а ныне жена влиятельного помощника Владимира Путина Дмитрия Пескова, опубликовала новое видео

Как передает Politeka.net, она продемонстрировала свое мастерство катания на водных лыжах.

Навка регулярно делится со своими поклонниками фото и видео с различных уголков мира, где она проводит свой отдых. Это раз не стал исключением.



"И это я тоже Ооооообожаю!!!! 😍😍😍🌊🎿 Жаль нет водных коньков, а то и их бы освоила с удовольствием!!!", - подписала она данное видео.

Подписчики олимпийской чемпионки позавидовали ей в комментариях, а некоторые предупредили об опасности данного вида занятий.

"Берегите шею", "Супер высший пилотаж! Вы классная, молодец, так держать!", "Вы смелая женщина!", "Если человек талантлив, то талантлив во всем. Это о Вас.", "Тоже так хочется!!!", - писали под видео.

Стоить отметить, что публикации жены Пескова не всегда вызываю восторг у россиян. Стоить отметить, что публикации жены Пескова не всегда вызываю восторг у россиян.



Ранее фигуриста подняла в сети настоящий скандал, заявив, что не является большой поклонницей Хеллоуина, однако считает этот праздник хорошим способом отбить у детей «боязнь к разным привидениям и страшилкам». Супруга спикера главы Кремля опубликовала в своем Instagram ролик о том, как ее семья готовиться к празднованию Хеллоуина.



Пользователи соцсети не оценили тот факт, что в семье официального представителя Кремля справляют западные праздники. Ранее фигуриста подняла в сети настоящий скандал, заявив, что не является большой поклонницей Хеллоуина, однако считает этот праздник хорошим способом отбить у детей «боязнь к разным привидениям и страшилкам».Супруга спикера главы Кремля опубликовала в своем Instagram ролик о том, как ее семья готовиться к празднованию Хеллоуина.Пользователи соцсети не оценили тот факт, что в семье официального представителя Кремля справляют западные праздники.

Они назвали Хеллоуин антироссийским и бесовским. Более того, россияне опасаются, что такого рода празднования могут навлечь беду и призывают учить детей православной вере.