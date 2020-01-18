Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, а ныне жена влиятельного помощника Владимира Путина Дмитрия Пескова, опубликовала новое видео
Как передает Politeka.net, она продемонстрировала свое мастерство катания на водных лыжах.
Навка регулярно делится со своими поклонниками фото и видео с различных уголков мира, где она проводит свой отдых. Это раз не стал исключением.
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"И это я тоже Ооооообожаю!!!! 😍😍😍🌊🎿 Жаль нет водных коньков, а то и их бы освоила с удовольствием!!!", - подписала она данное видео.
Подписчики олимпийской чемпионки позавидовали ей в комментариях, а некоторые предупредили об опасности данного вида занятий.
"Берегите шею", "Супер высший пилотаж! Вы классная, молодец, так держать!", "Вы смелая женщина!", "Если человек талантлив, то талантлив во всем. Это о Вас.", "Тоже так хочется!!!", - писали под видео.
Стоить отметить, что публикации жены Пескова не всегда вызываю восторг у россиян.
Ранее фигуриста подняла в сети настоящий скандал, заявив, что не является большой поклонницей Хеллоуина, однако считает этот праздник хорошим способом отбить у детей «боязнь к разным привидениям и страшилкам».
Пользователи соцсети не оценили тот факт, что в семье официального представителя Кремля справляют западные праздники.
Напомним, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка подняла в сети настоящий скандал.
Как сообщала Politeka, жене Пескова подарили ряд санаториев в Крыму, жители полуострова свирепствуют.
Также Politeka писала, что «загнивающий запад» привлекает семейство спикера Путина не только своими праздниками, но и роскошными курортами.