Олімпійська чемпіонка з фігурного катання та подруга чоловіка Заворотнюк Тетяна Навка нарвалася на критику в мережі

Як передає Politeka.net, вона опублікувала фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з останніх публікацій, спортсменка насолоджується райським відпочинком.

На одному з фото дружина Дмитра Пєскова позує на підвісному мосту разом з донькою. Навка одягнена в біло-рожеве пляжне смугасте плаття і солом'яний капелюшок.

Надя Пєскова вбралася в картату сукню і блакитні шльопанці.

"Звичайний мальдівський ранок!!!", – підписала свій пост знаменитість.

Зазвичай пости Навки аудиторія зустрічає шквалом компліментів, однак у цей раз одна зіткнулася з різкою критикою.

"Треба бути скромніше, навіть при всіх ваших заслугах! Ви забуваєте свій головний статус! Дружини! Це і турбує простий народ.", "А видаляти коментарі незручні для Вас - непристойно! Повторюся, не треба демонструвати своє надмірне благополуччя при неблагополуччі великої кількості Ваших співвітчизників... Навіть, якщо Ви це чесно заробили... Багато працювати так само багато й чесно, але... Скромніше треба бути, скромніше ... Живіть і задовольняйтеся благами, ніхто Вам не заважає! Але чого вже явною займатися показухою?", "Тетяна з вашими доходами ви можете дозволити. Але для чого ви афішує ? Будьте скромніше, не забувайте, хто ваш чоловік." - обурювалися росіяни.

У відповідь Навка заявила, що прибирає записи тільки з відвертим хамством. Знаменитість доповнила – вона відкриває своє життя настільки, на скільки вважає за потрібне.

Нагадаємо, дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова фігуристка Тетяна Навка підняла в мережі справжній скандал.

Як повідомляла Politeka, дружині Пєскова подарували низку санаторіїв в Криму, жителі півострова лютують.

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