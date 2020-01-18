Чоловік російської співачки українського походження Наташі Корольової Сергій Глушко поділився у соцмережі гарячим відео

49-річний артист, більш відомий як стриптизер Тарзан, показав фанаткам, чим збирається їх порадувати 8 Березня, передає Politeka.

Він опублікував анонс Тарзан-шоу, в якому з'явиться разом зі своєю командою. На сцені Сергій, крім танцю, використовує оригінальні спецефекти, а також елементи фаєр-шоу.

На відео він постає в образі вождя індіанського племені, ангела, мученика та інших. Крім нього, в шоу задіяно чимало інших акторів, тому воно обіцяє бути дійсно вражаючим. До речі, день народження Сергія – 8 березня.

Особливу увагу привертає до себе фігура стриптизера. На свої майже 50 років цей чоловік виглядає просто приголомшливо, і його мускулатурі може позаздрити навіть Арнольд Шварценегер. Все це – результат багатогодинних тренувань та здорового способу життя.

Раніше ми писали про те, що артист показав, як робить зарядку в костюмі Діда Мороза.

Глушко поділився відео в своєму мікроблозі в Instagram. Сергій, відомий під сценічним псевдонімом Тарзан, любить епатувати публіку і, природно, просто присідати зі штангою – для нього було б надто буденно. Тому зірка вирішила зробити це в костюмі казкового новорічного персонажа, надягнутому на практично голе тіло, не рахуючи, звичайно, трусів.

Ми також розповідали, що у мережі з'явилися кадри, як Сергій Глушко запалив відразу з чотирма дівчатами-музикантами. Коментатори відразу ж охрестили його "пустуном".

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Тарзан змінився до невпізнання, Наташа Корольова не стрималася: «отвратной видовище».