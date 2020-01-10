49-летний бодибилдер и танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, показал, чем пленил свою жену певицу Наташу Королеву

Как передает Politeka.net, красавчик поделился новым видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором он предстал в неожиданном образе (чтобы посмотреть, доскролльте вниз). Тарзан нарядился в костюм индейца, состоящий из клочка темной ткани на "причинном" месте, высоких сапог, амулета на шее и головного убора из больших перьев. А в руках Глушко держал индейский бубен, в который постоянно стучал. Кроме того, он издавал пения, будто проводит обряд, приседал и снова вставал в полный рост - в общем устроил своим фанатам мини-спектакль.

К слову, несмотря на возраст Тарзану есть, что еще показать: накачанное тело и харизма делают свое дело. За несколько часов пост красавца лайкнули более трех тысяч человек.

"Провожу обряд изгнания тараканов.Дорого.😀 #тарзан #тарзаншоу", - подписал ролик Глушко.

Комментирующие подхватили шутку артиста и попросили его срочно провести такой обряд в общаге, кишащей насекомыми. Некоторые сравнили Тарзана с российским актером Никитой Джигурдой.

"Аххаха Тарзан!!!а можно к нам в общагу приехать!😂🔥"

"Мы скинемся всей общагой"

"Все правильно один идиот Джигурда уже постарел пришол на смену другой,Наташенька я тебя обожаю,но твой муж тебя не достоин."

"Как вовремя. Тараканы прям одолели, в голове только. Поможете ????🙈"

"Их, тараканов, голым торсом не испугать, как и звоном этих.... В общем вы поняли..."

"Вот это ролевые игры 🤘"

"Джигурда блин 😂"

Ранее мы сообщали, Наташа Королева поделилась домашним видео, в котором она вместе с мужем Сергеем Глушко и их сыном Архипом. Новогодний ролик пришелся по душе поклонникам. Веселая незаурядная семейка "нарвалась" на сотни комплиментов и пожеланий счастливого нового года.

"Ой как нравится вся ваша семья❤️"

"Такая классная семья!!!!👍🏻👍🏻"

"Как сын похож на папу, копия"