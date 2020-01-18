Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко поделился в соцсети горячим видео

49-летний артист, более известный как стриптизер Тарзан, показал подписчицам, чем собирается их порадовать 8 Марта, передает Politeka.

Он опубликовал анонс Тарзан-шоу, в котором появится вместе со своей командой. На сцене Сергей, помимо танца, использует оригинальные спецэффекты, а также элементы файер-шоу.

На видео он предстает в образе вождя индейского племени, ангела, мученика и других. Кроме него, в шоу задействовано немало других актеров, поэтому оно обещает быть действительно впечатляющим. Кстати, день рождения Сергея – 8 марта.

Особое внимание привлекает к себе фигура стриптизера. На свои почти 50 лет этот мужчина выглядит просто потрясающе, и его мускулатуре может позавидовать даже Арнольд Шварценегер. Все это – результат многочасовых тренировок и здорового образа жизни.

Ранее мы писали о том, что артист показал, как делает зарядку в костюме Деда Мороза.

Глушко поделился видео в своем микроблоге в Инстаграм. Сергей, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, любит эпатировать публику и, естественно, просто приседать со штангой - для него было бы слишком обыденно. Поэтому звезда решил сделать это в костюме сказочного новогоднего персонажа, надетом на практически голое тело, не считая, конечно, трусов.

Мы также рассказывали, что в сети появились кадры, как Сергей Глушко зажег сразу с четырьмя девушками-музыкантами. Комментирующие сразу же окрестили его "шалуном".

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, Тарзан изменился до неузнаваемости, Наташа Королева не сдержалась: «отвратное зрелище».