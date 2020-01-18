Популярна українська співачка і учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала ідеальні форми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує у чорній кофті з довгим рукавом і сукні з відвертим вирізом. При цьому дівчина виставила напоказ ідеальні довгі ноги.

Звернемо внимнаие, що знімком Камінська поділилася в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.

Як повідомлялося раніше, співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

Поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Час відпочинку, схоже, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.

У розділі Сторі співачка показала втомлених діток і те, як вони проводили час у літаку. При цьому в завершенні Камінська вирішила показати себе, чудивив природним виглядом.

До цього також Слава похвалилася не менш милим кадром з дітками, але вже на самому відпочинку. Діти виглядали дуже щасливими, обнімаючись з мамою і перебуваючи у тій на руках.

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