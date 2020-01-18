Популярна українська співачка і учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала ідеальні форми
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, співачка позує у чорній кофті з довгим рукавом і сукні з відвертим вирізом. При цьому дівчина виставила напоказ ідеальні довгі ноги.
Звернемо внимнаие, що знімком Камінська поділилася в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.
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Як повідомлялося раніше, співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників
Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.
Поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Час відпочинку, схоже, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.
У розділі Сторі співачка показала втомлених діток і те, як вони проводили час у літаку. При цьому в завершенні Камінська вирішила показати себе, чудивив природним виглядом.
До цього також Слава похвалилася не менш милим кадром з дітками, але вже на самому відпочинку. Діти виглядали дуже щасливими, обнімаючись з мамою і перебуваючи у тій на руках.
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