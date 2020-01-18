Популярная украинская исполнительница и участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала идеальные формы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует в черной кофте с длинным рукавом и платье с откровенным вырезом. При этом девушка выставила напоказ идеальнее длинные ноги.

Обратим внимнаие, что снимком Каминская поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.

Как сообщалось ранее, певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

Пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, похоже, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура.

В разделе Стори певица показала уставших деток и то, как они проводили время в самолёте. При этом в завершении Каминская решила показать и себя, чудивив естественным видом.

До этого также Слава похвасталась не менее милым кадром с детками, но уже на самом отдыхе. Дети выглядели очень счастливыми, обнимаясь с мамой и находясь у той на руках.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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