Популярная украинская исполнительница и участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала идеальные формы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, певица позирует в черной кофте с длинным рукавом и платье с откровенным вырезом. При этом девушка выставила напоказ идеальнее длинные ноги.
Обратим внимнаие, что снимком Каминская поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.
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Как сообщалось ранее, певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников
Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.
Пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, похоже, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура.
В разделе Стори певица показала уставших деток и то, как они проводили время в самолёте. При этом в завершении Каминская решила показать и себя, чудивив естественным видом.
До этого также Слава похвасталась не менее милым кадром с детками, но уже на самом отдыхе. Дети выглядели очень счастливыми, обнимаясь с мамой и находясь у той на руках.
Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях
А еще Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» выставила напоказ роскошные формы
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