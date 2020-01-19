Гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова похвалилася кадрами з вечірки

Красуня показала, як відзначила день народження своєї подруги і колеги, пише Рoliteka.net з посиланням на особистий аккаунт зірки в instagram.

Гімнастка відвідала день народження Ірини Блохіної, з якого показала яскравий фотозвіт. Компанія зібралася святкувати в ресторані «Не тільки риба».

Ірина Блохіна - українська спортсменка, співачка, актриса і телеведуча. Вона займається художньою гімнастикою, де працює з українською збірною в якості хореографа. 15 січня їй виповнилося 32 роки.

Варто відзначити незвичайний наряд гімнастки. Вона одягла двошарове шовкове плаття, високі чоботи ботфорти, а зверху на плечі накинула укорочений жакет. Вона доповнила образ масивними кільцями у вигляді золотих кілець і золотим браслетом в мінімалістичному стилі.

Також Різатдінова розпустила хвилясте волосся і на ній мінімум макіяжу.

"Кілька фотографій з вечірки з нагоди дня народження Іріши Блохіної", - підписала вона кадри в соцмережі.

Нагадаємо, що раніше Ганна Різатдінова стрибнула з інструктором на парашуті. Вона показала нереальні фотографії в небі. На фото гімнастка кричить, розвівши руками, а волосся її тріпають по обличчю. Примітно, що дівчина летіла вниз у звичайному одязі: бриджах, кедах і футболці, а її інструктор був в потрібній пікіровці: шоломі і костюмі, яких не було у Анни.

У коментарях у соцмережі фолловери гімнастки почали захоплюватися її вчинком. Різатдінова сказала, що другий раз вона стрибати не буде. «Нічого собі 💥 крутишка», «Смілива», «Це нереально», «Головне, інструктор в шоломі 😂», «Супер, чудовий досвід!!!», – написали в соцмережі.

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