На зйомках першого ефіру шоу «Голос країни» шанувальники прийшли в захват від ревнощів Тіни і відвертості Дана Балана

Співачка Тіна Кароль, не так давно зізналася, чи є між нею і Даном Баланом щось більше, ніж просто робота

Своїми думками з цього приводу вона поділилася з Катериною Осадчою. За словами Тіни, ще рано говорити про щось більше, ніж просто співпраці.

«Поки що рано говорити, що означає ця пісня "Додому" – залицяння або просто колаборація двох талановитих людей. Він талановитий композитор, співак, артист. Подивимося, поки що чогось більшого, ніж квіти, «Голосу країни» і моїх гарбузів не було», заявила співачка під час попереднього сезону, передає Politeka.net.

На зйомках першого ефіру ювілейного пісенного шоу «Голос країни» шанувальники прийшли в захват від ревнощів Тіни і откровенностей Дана Балана. Нагадаємо, в цей раз команди з подаючими надії співаками будуть формувати: Тіна Кароль, Дан Балан, Діма Монатік та сімейна пара Потап і Настя Каменських.

Перший ефір справив досить бурхливу реакцію серед шанувальників. Поки їм залишається лише здогадуватися, що насправді відбувається між зірками. На цей раз після виступи Василини Старшовій, яка вибрала собі в якості тренера Дана, Каменських запитала Кароль, не ревнує вона відкритому поведінки артиста. На що співачка несподівано відповіла: "Так, я ревную" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Після Настя поцікавилася у Дана, що насправді відбувається між ним і Тіною і той відкрито відповів: "Ти засмущала мене вперше за багато років. У мене з'явилися нові почуття. Я раніше не відчував такого. Мене це надихнуло, і я написав цілий альбом. Коли Тіна Кароль поруч, я гублюся".

Чутки про роман української співачки і популярного молдавського виконавця ходять вже давно, а їх шанувальники уважно стежать за розвитком зоряних «відносин». Під час концерту «Ніч суперхітів» артисти знову підігріли інтерес до своїх відносин.

Перебуваючи за святковим столом, Даний Балон і Тіна Кароль вирішили підтримати милу традицію і обмінятися подарунками. Співак подарував співачці маленького іграшкового кенгуру, нагадавши їй про їх загальному символі.

«У наших відносинах є особливий символ, це "Кенгуруш". Він виник на "Голосі країни". Цим подарунком я хочу нам побажати, щоб ми у новому році нарешті знайшли з тобою те, що так давно шукали», - заявив Балан.

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