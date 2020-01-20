Український співак Віктор Павлік довгий час зустрічався з молодою дівчиною на ім'я Катерина, за чутками, саме вона і стала причиною розладу в сім'ї артиста. Нещодавно стало відомо, що співак має намір одружитися на своїй коханій, а та перед весіллям - влаштувала вельми цікаву фотосесію

У мережі посміюються: ніхто б і не знав про існування худорлявої білявої красуні - вважають одні, дівчани з вельми пересічною зовнішністю - пишуть інші, але, все-таки, ім'я Віктора Павліка грає свою роль, нехай навіть він вже давно і не відноситься до зірок "першого ешелону" в Україні.

Сама Катерина Репяхова тим часом, мабуть, на чутки уваги не звертає і вирішила піддатися модним віянням минулих сезонів, і попозувала у ванній. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.

Так на новому опублікованому, швидше за все, студійному кадрі Катерина вбралася в чорну, ймовірно, сукню і декорованою прозорою зоною декольте у вигляді мікро-сіточки. Дівчина сидить у ванній і розмірковує про особистісне зростання.

Додамо, що на обличчі Катерини видно помірний макіяж, волосся дівчина розпустила, відвела погляд убік і злегка посміхається. Фоловерам Катерини знімок дуже сподобався, вони пишуть, що Катя - "розумниця і красуня".

Нагадаємо, раніше на нових опублікованих кадрах зі сторіз, Катерина роздягнена, ймовірно, в рушнику, вимазує своє тіло якоюсь незрозумілою білою повітряною «субстанцією»:

«Такий собі лосьон для тіла)))», - підписала кадри Катерина. Ймовірно, дівчина придбала якийсь доглядовий засіб, але розчарувалася в його якості.

Раніше, в ефірі телепередачі «Світське життя» Віктор Павлік сказав:

"Ще незрозуміло коли, чи то в травні, чи в червні. Десь Катя там на зірках ворожить і розраховує. Вона дуже хоче весілля", - каже співак.

Він зазначив, що 2020 рік буде високосним, і забобонні люди вважають, що для шлюбу це не найкращий період, проте сам Павлік не вірить у погані ознаки.

"Ми в це не віримо, навпаки, 2020 - дуже крута цифра".

Крім того, він не став приховувати, що давно знайомий зі своєю тещею, яка старша за нього на 4 роки. Виявилося, її думка про різницю у віці майбутнього подружжя нікого не хвилює.

"Мені не дуже цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці. Головне, що ми з Катею любимо одне одного, - стверджує Віктор.

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