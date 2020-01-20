Украинский певец Виктор Павлик долгое время встречался с молодой девушкой по имени Екатерина, по слухам, именно она и стала причиной разлада в семье артиста. Недавно стало известно, что певец намерен жениться на своей возлюбленной, а та перед свадьбой - устроила весьма любопытную фотосессию

В сети посмеиваются: никто бы и не знал о существовании худощавой белокурой красавицы - считают одни, девушки с весьма заурядной внешностью - пишут другие, но, все-таки, имя Виктора Павлика играет свою роль, пусть даже он уже давно и не относится к звездам "первого эшелона" в Украине.

Сама Екатерина Репяхова тем временем, видимо, на слухи внимания не обращает и решила придаться модным веяниями прошедших сезонов, и попозировала в ванной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

Так на новом опубликованном, скорее всего, студийном кадре Екатерина облачилась в черное, вероятно, платье и декорированной прозрачной зоной декольте в виде микро-сеточки. Девушка сидит в ванной и размышляет о личностном росте. Добавим, что на лице Екатерины виден умеренный макияж, свои волосы девушка распустила, взгляд отвела в сторону и слегка улыбается.

Фолловерам Екатерины снимок очень понравился, они пишут, что Катя - "умница и красавица".

Напомним, ранее на новых опубликованных кадрах со сториз, Екатерина раздетая, вероятно, в полотенце, измазывает свое тело какой-то непонятной белой воздушной «субстанцией»:

«Такой себе лосьон для тела)))», - подписала кадры Екатерина. Вероятно, девушка приобрела какое-то уходовое средство, но разочаровалась в его качестве.

Ранее, в эфире телепередачи «Светская жизнь» Виктор Павлик заявил:

"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу".

Он отметил, что 2020 год будет високосным, и суеверные люди считают, что для брака это не лучший период, однако сам Павлик не верит в дурные знамения.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 - очень крутая цифра".

Кроме того, он не стал скрывать, что давно знаком со своей тещей, которая старше его всего на 4 года. Оказалось, ее мнение о разнице в возрасте будущих супругов не волнует.

"Мне не очень интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте. Главное, что мы с Катей любим друг друга, - утверждает Виктор.

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