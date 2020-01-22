Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, похвалилася фігурою в купальнику
Знімок красуні зробив знаменитий чоловік на пляжі, пише Рoliteka.net. На фото Ірина позує в купальнику, стоячи в блакитній воді. Хвилясте волосся жінка закинула набік. На очах красуні - темні окуляри. Вона підняла руки й закинула їх за голову. Дружина артиста яскраво посміхнулася.
При цьому Монатік взяв мушлю і прикрив нею тіло дружини. Крім обличчя, були помітні рівні стрункі ніжки Ірини.
Фотографія дуже сяє теплом і щастям.
"Сучасний Боттічеллі або Народження Венери", - підписала знімок автор посту.
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За 15 хвилин пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів.
"Вау😍", "Дуже красиво і жіночно 💃", "Богиня 😻", "Доброго відпочинку 💖💖💖", - написано під постом.
Зазначимо, зараз Діма Монатик з сім'єю проводить відпустку в теплих краях. Пара часто ділиться гарними фотографіями, в тому числі, з дітьми.
На одному з останніх фото, сини пари спостерігають за птахом.
"Який прекрасний знак і кадр вийшов цікавий 🦖🦕🌴❤️❤️", - підписала фото Ірина.
Нагадаємо, нещодавно Ірина позувала в наряді для купання на тлі заходу. Види природи просто зачаровують. Синє небо з червоними кольорами сідаючого сонця просто зачарували, а родзинку пейзажу надав силует дружини Монатіка.
Красуня закинула вологе волосся набік. При цьому Ірина продемонструвала вигини тіла. Талія, груди і рівні ніжки - все ідеально.
Раніше ми писали, що Ірина позувала в рамці для фото під час відпочинку. На одному з фото вона п'ятою точкою притулилася до рамки.
Монатік постала в одному купальнику, правда закритому.
"Занадто багато чудових місць для «Фото на пам'ять» ...Красиво,неможливо гарно навколо", - написала Монатік.
Під фото відразу написав і Дмитро. Він поставив три смайлика вогню.
Раніше повідомлялося, що Ірина позувала в білому пляжному вбранні з яскравим принтом.
Вітер розвіяв волосся дружини артиста, а також відкрив її спинку.
Помітний рівний загар на тілі дружини співака.
Стрункі ніжки і точена фігурка, а також пляж з блакитною водою - в цьому фото прекрасно все.
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