Дружина артиста веселилася з чоловіком на пляжі

Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, похвалилася фігурою в купальнику

Знімок красуні зробив знаменитий чоловік на пляжі, пише Рoliteka.net. На фото Ірина позує в купальнику, стоячи в блакитній воді. Хвилясте волосся жінка закинула набік. На очах красуні - темні окуляри. Вона підняла руки й закинула їх за голову. Дружина артиста яскраво посміхнулася.

При цьому Монатік взяв мушлю і прикрив нею тіло дружини. Крім обличчя, були помітні рівні стрункі ніжки Ірини.

Фотографія дуже сяє теплом і щастям.

"Сучасний Боттічеллі або Народження Венери", - підписала знімок автор посту.

За 15 хвилин пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів.

"Вау😍", "Дуже красиво і жіночно 💃", "Богиня 😻", "Доброго відпочинку 💖💖💖", - написано під постом.

Зазначимо, зараз Діма Монатик з сім'єю проводить відпустку в теплих краях. Пара часто ділиться гарними фотографіями, в тому числі, з дітьми.

На одному з останніх фото, сини пари спостерігають за птахом.

"Який прекрасний знак і кадр вийшов цікавий 🦖🦕🌴❤️❤️", - підписала фото Ірина.

Нагадаємо, нещодавно Ірина позувала в наряді для купання на тлі заходу. Види природи просто зачаровують. Синє небо з червоними кольорами сідаючого сонця просто зачарували, а родзинку пейзажу надав силует дружини Монатіка.

Красуня закинула вологе волосся набік. При цьому Ірина продемонструвала вигини тіла. Талія, груди і рівні ніжки - все ідеально.

Раніше ми писали, що Ірина позувала в рамці для фото під час відпочинку. На одному з фото вона п'ятою точкою притулилася до рамки.

Монатік постала в одному купальнику, правда закритому.

"Занадто багато чудових місць для «Фото на пам'ять» ...Красиво,неможливо гарно навколо", - написала Монатік.

Під фото відразу написав і Дмитро. Він поставив три смайлика вогню.

Раніше повідомлялося, що Ірина позувала в білому пляжному вбранні з яскравим принтом.

Вітер розвіяв волосся дружини артиста, а також відкрив її спинку.

Помітний рівний загар на тілі дружини співака.

Стрункі ніжки і точена фігурка, а також пляж з блакитною водою - в цьому фото прекрасно все.

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