Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, похвалилася фігурою в купальнику 

Знімок красуні зробив знаменитий чоловік на пляжі, пише Рoliteka.net. На фото Ірина позує в купальнику, стоячи в блакитній воді. Хвилясте волосся жінка закинула набік. На очах красуні - темні окуляри. Вона  підняла руки й закинула їх за голову. Дружина артиста яскраво посміхнулася. 

При цьому Монатік взяв мушлю і прикрив нею тіло дружини. Крім обличчя, були помітні рівні стрункі ніжки Ірини. 

Фотографія дуже сяє теплом і щастям. 

"Сучасний Боттічеллі або Народження Венери", - підписала знімок автор посту.

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За 15 хвилин пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів. 

"Вау😍", "Дуже красиво і жіночно 💃", "Богиня 😻", "Доброго відпочинку 💖💖💖", - написано під постом. 

Зазначимо, зараз Діма Монатик з сім'єю проводить відпустку в теплих краях. Пара часто ділиться гарними фотографіями, в тому числі, з дітьми. 

На одному з останніх фото, сини пари спостерігають за птахом. 

"Який прекрасний знак і кадр вийшов цікавий 🦖🦕🌴❤️❤️", - підписала фото Ірина. 

Нагадаємо, нещодавно Ірина позувала в наряді для купання на тлі заходу. Види природи просто зачаровують. Синє небо з червоними кольорами сідаючого сонця просто зачарували, а родзинку пейзажу надав силует дружини Монатіка. 

Красуня закинула вологе волосся набік. При цьому Ірина продемонструвала вигини тіла. Талія, груди і рівні ніжки - все ідеально. 

Раніше ми писали, що  Ірина позувала в рамці для фото під час відпочинку. На одному з фото вона п'ятою точкою притулилася до рамки.

Монатік постала в одному купальнику, правда закритому. 

"Занадто багато чудових місць для «Фото на пам'ять» ...Красиво,неможливо гарно навколо", - написала Монатік.

Під фото відразу написав і Дмитро. Він поставив три смайлика вогню. 

Раніше повідомлялося, що Ірина позувала в білому пляжному вбранні з яскравим принтом. 

Вітер розвіяв волосся дружини артиста, а також відкрив її спинку. 

Помітний рівний загар на тілі дружини співака. 

Стрункі ніжки і точена фігурка, а також пляж з блакитною водою - в цьому фото прекрасно все. 

Нагадаємо, розкішна дружина Монатіка похвалилася формами в чорному вбранні: "Боже, яка ти..."

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