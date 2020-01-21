Росіяни приходять на могилу відомого співака Ігоря Талькова, щоб зцілити себе і своїх близьких від недуг і залежностей.

Як повідомляють російські ЗМІ, на могилі артиста на Ваганьковському кладовищі завжди є відвідувачі. Люди приходять туди, вважаючи, що там відбуваються дива. В основному, тут бувають жінки середніх років. Вони вірять, що могила загиблого музиканта може зцілити їх мужів від алкоголізму, наркоманії і зглазу. Крім цього, шанувальники Талькова вірять, що покійний музикант - великий обранець Божий. У нього нібито був дар, як і у його подруги Джуни.

Зазначимо, що віруючі не просто так приходять на могилу до артиста. Існує певний ритуал. Як розповіла одна з відвідувачів Ваганьківського кладовища журналістці, прийти на могилу до музиканта їй запропонувала ясновидиця. Вона розповіла, що потрібно три дні приходити на могилу і читати молитви з надрукованого в 2017 році «Акафіста святому мученику Ігорю (Талькову), російському сладкопевцу».

Працівниця кладовища Марія Петрівна розповіла працівникам ЗМІ, що на могилу не заростає стежка. Постійно приходять жінки, моляться, цілують хрест.

«Добре хоч сатаністи перестали до Ігоря ходити. Вони раніше на його могилі свої обряди робили, а ми потім дохлих щурів та котів прибирали», - розповіла жінка.

Нагадаємо, що Ігор Тальков був убитий в жовтні 1991 року в Палаці спорту «Ювілейний» під час перестрілки з охоронцем співачки Азізи.

До речі, Тальков не єдиний музикант, на чию могилу за допомогою ходять люди. Після смерті 38-річної Юлії Началової до неї на могилу почали їздити туристи. Всьому виною телеведучий Андрій Малахов, який пустив слух, що хрест на могилі артистки володіє цілющими властивостями.

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