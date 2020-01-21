Актриса нарешті відповіла, що для неї означає закоханий погляд колишнього чоловіка

Дженніфер Еністон прокоментувала інцидент з обіймами з Бредом Піттом на SAG Awards 19 січня

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інтерв'ю Дженніфер Еністон для інтерв'ю Extra TV (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Возз'єднання, нехай і тимчасове, Бреда Пітта і Дженніфер Еністон на червоній доріжці SAG Awards 2020 затьмарило, мабуть, все, що відбувалося на церемонії. Кадри, де колишній чоловік Анджеліни Джолі буквально схопив Еністон за руку, щоб вона не йшла, розлетілися по таблоїдам як гарячі пиріжки.

Журналісти змогли урвати кілька хвилин з актрисою, щоб та пояснила, що ж все-таки сталося між колишнім подружжям. Дженніфер Еністон нічого особливого на кадрах, які обговорюють все, не побачила.

У короткому інтерв'ю вона зізналася, що відчуває, одержуючи таку підтримку від екс-чоловіка.

«Це дуже мило. Адже ми всі виросли разом. І це просто дуже весела ніч для того, щоб відсвяткувати, підбадьорити один одного і продовжити працювати», — сказала Джен.

Нагадаємо, що зустріч акторів Бреда Пітта і Дженіфер Еністон на SAG Awards 19 січня стала причиною бурхливих обговорень. Колишнє подружжя обіймалися, трималися за руки і дивились один на одного з обожнюванням. Відомий експерт з мови тіла Джуді Джеймс розповіла про те, що вони значать один для одного.

«Бред і Джен - одна з тих голлівудських пар, яких фанати завжди будуть бачити як тих, що створені одне для одного, незважаючи на їх розлучення і його шлюб з Анжеліною. Тепер настав момент, коли вони самотні і виглядають чудово. Схоже, що доля підштовхує їх назад до тієї ж самої романтичної лінії сюжету, яку вони залишили в 2005 році", - пояснила Джеймс.

зокрема, психолог звернула увагу, що при зустрічі Пітт схопив Еністон за зап'ястя.

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

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А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.