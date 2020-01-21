Актриса Валентина Тализіна, яка стала відомою завдяки фільму "Іронія долі або з легким паром", назвала Україну паноптикумом

Про це вона заявила одному з російських видань, коментуючи те, що через неї не показують фільм в Україні напередодні нового року.

"Мені наплювати на все це, на всю Україну. А що мені робити, нехай вони залишаться без комедії. Вони вже без багатьох фільмів залишилися. Ця Україна — паноптикум якийсь", — сказала Тализіна.

Відзначимо, що в «чорний список» Тализіну внесли після того, як вона підписала звернення діячів російської культури в підтримку політики Путіна щодо України. Акторка підтримала анексію «російського» Криму і вважає, що в Україні стався переворот, за яким стоять фашисти.

«Мені шкода, що нова влада в Києві йде через штики за допомогою елементів, що надають фашистські дії. Це страшно. До чого вона далі прийдуть, невідомо. Вони вже зараз ні за що садять губернаторів Донецька і Харкова. Їх звинувачують, що вони виходили на відкриті демонстрації, і все. Це олігархічні групи ділять нещасну Україну, а народ страждає», — говорила вона в 2014 році.

Після цього висловлювання, українці зажадали від Держкіно скасувати прокатні посвідчення на фільми з участю Тализіної, в тому числі і на "Іронію долі".

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