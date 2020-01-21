Актриса Валентина Талызина, которая стала известна благодаря фильму "Ирония судьбы или с легким паром", назвала Украину паноптикумом

Об этом она заявила одному из российских изданий, комментируя то, что из-за нее не показывают фильм в Украине накануне нового года.

"Мне наплевать на все это, на всю Украину. А что мне делать, пусть они останутся без комедии. Они уже без многих фильмов остались. Эта Украина — паноптикум какой-то", — сказала Талызина.

Отметим, что в «черный список» Талызину внесли после того, как она подписала обращение деятелей российской культуры в поддержку политики Путина в отношении Украины. Актриса поддержала аннексию «русского» Крыма и считает, что в Украине случился переворот, за которым стоят фашисты.

«Мне жаль, что новая власть в Киеве идет через штыки с помощью элементов, оказывающих фашистские действия. Это страшно. К чему она дальше придет, неизвестно. Они уже сейчас ни за что сажают губернаторов Донецка и Харькова. Их обвиняют, что они выходили на открытые демонстрации, и все. Это олигархические группы делят несчастную Украину, а народ страдает», — говорила она в 2014 году.

После этого высказывания, украинцы потребовали от Госкино отменить прокатные удостоверения на все фильмы с участием Талызиной, в том числе и на "Иронию судьбы".

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