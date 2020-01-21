Відома російська телеведуча Анфіса Чехова поскаржилася на непристойні фото, які отримує від підписників



Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Фотки чл**а. Майже кожна дівчина хоча б раз у житті отримувала від чоловіка фотку його гідності. Від коханця, або від зовсім незнайомого чоловіка. Мені таких фото в директ приходить стільки, що якщо б хтось задумав зробити виставку такого мистецтва, то приходять мені «шедеврами» можна було б прикрасити Третьяковську галерею», - зазначила вона.

Далі Чехова розповідає про те, чому жінкам неприємні подібні знаки поваги від незнайомців.

«Нас особливо не приваблює вигляд вашого органу пристрасті, у відриві від очей, губ, рук, слів, які ви нам говорите під час акту. Чоловік же, який посилає нам фото свого пеніса, замість квітів, подарунків, компліментів, віршів, романтичних записочок, викликає у нас відразу, сміх, неприязнь, легку незручність і усмішку ( якщо це коханець), і ніяк не налаштовує нас на еротичні думки і бажання», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова підкорила тисячі чоловічих сердець пікантним чином в халатику, і жіночих - колекцією парфумів.

Знаменитість виклала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. Чехова з'явилася у величезній передпокою власного будинку в одному лише халатику соковито-персикового кольору, а також босоніж. Анфіса похвалилася перед публікою новим стелажем, на якому розмістила свою роскошнейшую колекцію духів. Баночками заставлені всі полиці, а стелаж, між іншим, майже до стелі.

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