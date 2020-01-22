30-річна українська співачка, переможниця проекту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина розповіла всю правду про те, яка з неї господиня, і хто їй допомагає по дому

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Ксюша постала в домашньому костюмі чорного кольору: футболці і лосинах, з розпущеним волоссям і легким макіяжем. На одному з кадрів вона сидить на дивані, спершись ліктем на подушку. На іншому дівчина зображена під час стрибка: вона так високо "злетіла", що, здається, аж неймовірно, щоб людина так змогла. Актриса розвела руки в сторони і погримасничала на камеру. В цілому, її вигляд говорить про те, що вона страшенно чимось задоволена. Чим саме - з'ясувалося в її підпису до знімків.

Виявляється, Мішина завела вдома побутового "друга" - робота-пилососа, який, як вона сама зізналася, успішно її виручає, коли ніколи займатися прибиранням.

"Трохи про Ксюшу - Господиню :) Скажу Вам чесно, не особливо я люблю чужих людей вдома, тому допомогою у прибиранні користуюся зовсім рідко ... А мамуля в свій час привчила до ідеальної чистоти, тому творчий хаос, що логічний на моїй території, перебуває короткостроково і з докорами сумління )))... І ось одного разу, у мене з'явився друг..., у можливостях якого я не була впевнена ...Але потрудився він у моєму маленькому світі так, що я і мої сумніви у раз отетеріли і зникли )", - написала Ксенія.

Коментуючі кинулися обговорювати пилососи і захоплюватися стрибком актриси.

"Він не оббиває кути?, теж хочу такого хлопця"

"Боже, розумна, красива, дуже талановита актриса☝️ і чому у нас в Україні ось саме такі класні дами і не заміжні 🤷"

"А я сам люблю прибирати це набагато приємніше і якісніше"

"Стрибок у щастя 😻"

"Хороший помічник. Від щастя Ксюша почала літати! 👍😁💐"

"Хороший диванчик.....а господиня яка гарненька....❤️"

"«Вій» згадала😱"

"Хороший помічник! 😊 Лише б надовго вистачило. У мене радянський пилосос. Надійний досі. Ось тільки шумить гучно 😂"

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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