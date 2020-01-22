Ганна показала свій перший образ для кліпу, позуючи з кісками в волоссі

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Кілька годин тому позуючи без макіяжу, Ганна показала себе в природному вигляді і домашньому одязі. Пізніше Анна розповіла, що поїхала знімати новий кліп і навіть представила перші кадри з подгототовки до зйомок.

А вже сьогодні Ганна показала свій перший образ для кліпу, позуючи з кісками в волоссі. Поряд з артисткою вже працювали стилісти. Всіляко допомагаючи Ганні підготуватися:

«22.00. Перша зйомка майже завершена, залишилися самі жаркі кадри! І так, ми знімаємо на «Ігристе, Дитинко» 🥂. І ще... У мене приголомшлива команда ! Спасибі ❤️ І ще сьогодні ми показуємо нову колекцію @lastory_store і це нереально красиво !!! Я пишу і плачу від щастя! Глибоко всередині! А сьогодні саме час відзначати і ще трохи попрацювати! Так що ми ще знімаємо сьогодні?», – написала Седокова під новим постом в Instagram.

Користувачі в свою чергу були раді почути новини про зйомки нового кліпу.

Вдень раніше у розділі Сторі Instagram співачка показала серію фото, на яких позувала в машині разом зі своїм новим коханим. Також можна помітити, як Ганна обіймала Яніса і цілувала його руки, розчулюючись разом проведеним часом.

Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – наголосила кілька днів тому Ганна під схожим роликом в Instagram.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

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