Анджеліна Джолі не сумнівається, що її зірковий шлюб розпався з вини Бреда Пітта

Про це пише британське видання OK.

Нещодавно 56-річна зірка Голлівуду отримав нагороду SAG Awards за зйомки у фільмі «Одного разу в...Голлівуді».

На сцені Бред Пітт пожартував, що йому було важко перевтілитися в персонажа.

«Давайте будемо чесні, це був складний етап мого життя. Хлопець, який піднявся так високо і зовсім не ладнав зі своєю дружиною протягом великого відрізку часу», — емоційно зізнався актор.

Як виявилося, ця заява дуже сильно зачепила Анджеліну Джолі. Актриса прийшла в лють через те, що він дозволив собі публічно висловитися про сімейні проблеми.

«Анджеліна вважає, що сказати про таке на премії — це все одно, що розповісти про проблеми у відносинах в кімнаті, в якій сидять незнайомці. Її дуже засмутила така неповага», - розповіла в коментарі журналістам подруга актриси.

Більш того, його розлютив той факт, що колишню кохану Бреда Пітта Дженніфер Еністон розсмішила його промова на церемонії.

Варто відзначити, що зоряний конфлікт між трьома акторами триває з 2004 року, коли після зйомок "Містера і місіс Сміт" Бред Пітт пішов до Анджеліни Джолі.

Вже після розлучення зіркової сім'ї Еністон дозволила собі необережне висловлювання, заявивши, що гучне розлучення колишнього чоловіка — це карма. А поведінка Бреда і Дженніфер на церемонії нагородження довели Джолі до сказу.

«Її дратують чутки про Бреда і Дженніфер. Вона дуже пригнічена через те, що вони так здружилися», — додав інсайдер, наближений до актриси.

Раніше ми повідомляли про те, що зустріч Бреда Пітта і Дженніфер Еністон на SAG Awards 19 січня стала причиною бурхливих обговорень.

Колишнє подружжя обіймалися, трималися за руки і дивились один на одного з обожнюванням. Відомий експерт з мови тіла Джуді Джеймс розповіла про те, що вони значать один для одного.

«Бред і Джен - одна з тих голлівудських пар, яких фанати завжди будуть бачити як тих, що створені одне для одного, незважаючи на їх розлучення і його шлюб з Анжеліною. Тепер настав момент, коли вони самотні і виглядають чудово. Схоже, що доля підштовхує їх назад до тієї ж самої романтичної лінії сюжету, яку вони залишили в 2005 році", - пояснила Джеймс.

Зокрема, психолог звернула увагу, що при зустрічі Пітт схопив Еністон за зап'ястя.

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина зробила все, щоб роздобути Пітта назад: спливла пікантна правда, "таємно зняла...".

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.