Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, опублікувала нове фото в купальнику

Дружина знаменитості часто радувала своїх шанувальників знімками з курорту, однак, за її словами, відпочинок підходить до кінця, пише Рoliteka.net.

Ірина опублікувала знімок у чорному відрядному купальнику. Жінка похвалилася розкішними формами. Дружина артиста відставила струнку ніжку вперед, і поклала на неї руку. Глибоке декольте купальника трохи прочинило груди красуні, підкресливши її апетитні принади.

Хвилясте волосся Ірина закинула набік. Завершували її образ темні окуляри.

Варто відзначити, що за час відпочинку красуня придбала гарний рівний загар, словом: "Королева краси".

Позувала дружина Монатіка на пляжі під навісом із сухої трави. Позаду височіли зелені дерева та будівля.

"Спам з раю підходить до логічного завершення. З вдячністю і любов'ю в 2020🌴❤️☀️〽️", - підписала знімок Ірина.

За годину пост подружжя Монатіка зібрав понад 1000 лайків і один коментар у вигляді смайликів.

Нагадаємо, нещодавно Ірина позувала стоячи у воді, а її знаменитий чоловік фотографував.

Ірина позувала в купальнику, закинувши волосся набік.

Дружина артиста яскраво посміхнулася.

При цьому Монатік взяв мушлю і прикрив нею тіло дружини. Крім обличчя, були помітні рівні стрункі ніжки Ірини.

Фотографія дуже сяяла теплом і щастям.

Раніше ми писали, що Ірина з'явилася в короткому, вільному пляжному вбранні. Її голову і очі прикрив від сонця капелюшок.

Красуня продемонструвала стрункі ніжки і посміхнулася.

В руках дружина Монатіка тримала коктейлі.

"Понеділок рекомендують починати з позитиву☀️❤️🐒", - написала дружина артиста.

За чотири години пост красуні зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

Нагадаємо також, що Ірина Монатік поділилася знімками в Instagram. На одному з них сім'я була вся вчотирьох: сама Ірина, Дмитро і їх двоє чудових малюків.

"Тотальна любов🥰. величезний привіт усім нашим людям☀️щиро бажаємо Вам любові,добра і миру 🥰❤️". - підписала цей милий кадр дружина співака.

Варто відзначити, що геометку сім'я не ставила, вирішивши загубитися посеред океану.

Нагадаємо, розкішна дружина Монатіка похвалилася формами в чорному вбранні: "Боже, яка ти..."

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