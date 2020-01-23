Олександр Цекало так і не зміг зберегти з колишньою дружиною Вікторією Галушко дружні відносини

Про це пише Стархит.

Як відомо, Олександр Цекало зі своєю новою дружиною Дариною Ервін живе в США, куди до них прилітають погостювати діти актора від третього шлюбу.

Між колишнім подружжям досить натягнуті стосунки і вони спілкуються тільки через адвокатів.

«Ервін швидко знайшла спільну мову з його дітьми. Олександра і Михайло рідко, але приїжджають до них в гості в Лос-Анджелес. Щоправда, вдома Цекало забороняє говорити про маму. У нього залишився осад після розставання», - зізнався в коментарі джерело з зоряної сім'ї.

Що стосується нової 28-річної дружини Дарини Ервін, то Олександр Цекало дуже пишається її фінансовою незалежністю, оскільки вона займається продажем картин.

«Ми часто бачимо їх, як вони на березі займаються серфінгом. Спочатку дошкою оволоділа дівчина, потім приєднався її чоловік», - розповів відвідувач однієї з місцевих спортивних шкіл.

Зоряну пару, яка зареєструвала свій шлюб в Беверлі-Хіллз, можна побачити не лише в Лос-Анджелесі, але і в Нью-Йорку, де у Дарини Ервін живуть близькі.

«У Дарини там живе сім'я. Вона обожнює возитися з маленькою сестричкою і братом: гуляють разом, ходять по магазинах, атракціонів», — продовжують приятелі пари.

Варто відзначити, що до цього Цекало був одружений з сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторія Галушко. У пари є спільні діти. Не виключено, що в майбутньому продюсер знову пізнає щастя батьківства, але тепер вже з новою дружиною.

До речі, Дарина раніше була моделлю, правда, як вдалося дізнатися журналістам, вона неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга, переробляючи свою зовнішність.

Тим не менш красуня все ж зачепила Цекало. Вперше пару побачили в італійському ресторані Москви в листопаді 2018 року. Шоумен і його супутниця не приховували своїх почуттів, сиділи в обнімку і романтично шепотілися.

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

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