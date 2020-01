Скандально відомий артист балету і затятий любитель російського президента Володимира Путіна Сергій Полунін опублікував в мережі незвичайне фото

У кадрі на своїй сторінці в Instagram російський танцівник українського походження позує в компанії трьох вовків, передає Politekа.

При цьому Полунін в одній нижній білизні, а на голому торсі і руках видно татуювання, найзнаменитіше і найнеоднозначніше з яких – обличчя російського президента Володимира Путіна.

На зворотному боці долонь у нього набиті двоголовий орел і український тризуб.

«Ми з тобою однієї крові, ти і я!», – підписав знімок зірка балету.

Раніше ми розповідали про те, що на премії Crocus Fitness Awards, на якій вручають нагороди за досягнення в області спорту і здорового способу життя, Полуніна помітили з фігуристкою Оленою Ільїних. Примітно, що колишній українець став лауреатом в номінації Best of the best.

Також ми писали, що скандальний танцюрист вирішив змінити не тільки громадянство, але і країну проживання. Полунін, котрий нещодавно відмовився від громадянства України (він уродженець Херсона) і прийняв громадянство Росії, заявив, що з Франції відправиться жити і працювати в анексований Крим.

Як відомо, паризька опера запропонувала йому співпрацю, однак після скандальних витівок артиста відмовилася від контракту з ним. Полунін на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram робив гомофобські і сексистські заяви, а також принижував людей із зайвою вагою.

Зокрема, він закликав у соцмережі «давати підсрачники, коли бачите жирних людей». До цього артист публічно зізнавався в любові до Путіна, вихваляв його політику.

Нагадаємо, що любитель Путіна Полунін вибухнув новою заявою: «Досить бути шмарклею».

Як повідомляла Politeka, Полунін приголомшив усіх новими скандальними словами про Путіна: «Потік доброти».

Також Politeka писала, що Сергій Полунін заговорив після вигнання з паризької опери.