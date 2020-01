Скандально известный артист балета и ярый любитель российского президента Владимира Путина Сергей Полунин опубликовал в сети необычное фото

В кадре на своей странице в Instagram российский танцор украинского происхождения позирует в компании троих волков, передает Politekа.

При этом Полунин в одном нижнем белье, а на обнаженном торсе и руках видны татуировки, самая знаменитая и неоднозначная из которых – лицо российского президента Владимира Путина.

На обратной стороне ладоней у него набиты двуглавый орел и украинский тризубец.

«Мы с тобой одной крови, ты и я!», – подписал снимок звезда балета.

Ранее мы рассказывали о том, что на премии Crocus Fitness Awards, на которой вручают награды за достижения в области спорта и здорового образа жизни, Полунина заметили с фигуристкой Еленой Ильиных. Примечательно, что бывший украинец стал лауреатом в номинации Best of the best.

Также мы писали, что скандальный танцор решил сменить не только гражданство, но и страну проживания. Полунин, недавно отказавшийся от гражданства Украины (он уроженец Херсона) и принявший гражданство России, заявил, что из Франции отправится жить и работать в аннексированный Крым.

Как изветсно, парижская опера предложила ему сотрудничество, однако после скандальных выходок артиста отказалась работать с ним. Полунин на своей странице в социальной сети Instagram делал гомофобские и сексистские заявления, а также унижал людей с лишним весом.

В частности, он призывал в соцсети «давать подсрачники, когда видите жирных людей». До этого артист публично признавался в любви к Путину, восхвалял его политику.

