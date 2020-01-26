Український співак Макс Барських розповів, що діється в його особистому житті.

Макс Барських дав відверте інтерв'ю журналу «Отдохни», обкладинку якого він прикрасив. Як відомо, найближчим часом артист поїде в світовий тур «Nezemnaya 2020», в якому представить свої напрацювання за останній час. Перед туром Барських вирішив поділитися з шанувальниками подробицями зі свого життя.

Як розповів артист, якому в березні виповниться 30 років, батьки дошкуляють йому питаннями про те, коли він нарешті заведе сім'ю. Барських зізнається, що на даному етапі своєї кар'єри у нього немає можливості приділяти належну увагу майбутній сім'ї, тому він не прагне її створити якомога швидше.

«Я живу на дві країни і левову частку свого часу проводжу або в літаку, або на сцені. Яке майбутнє може чекати такі стосунки на відстані? Рано чи пізно тобі все одно доведеться зробити вибір», - розмірковує Барських.

За його словами, незважаючи на сьогоднішню ситуацію, він вірить, що одного разу в його житті обов'язково настане момент, коли йому захочеться на 90% зануритися в сімейні справи. Артист заявив, що хоче бути гарним батьком, який буде відкривати дитині світ і жити світом дитини. Обмежувати своє батьківство біологічним фактором Барських не має наміру.

«Коли зрозумію, що досяг всього, чого хотів, у творчості – займуся родиною», - резюмував артист.

Макс Барських також розповів, що за останній рік в його особистому житті не відбулося жодних змін. Він займався роботою і творчістю.

«Свою любов поки не зустрів і усвідомив, що перестав її шукати. Я вірю, що вона сама мене знайде в певний момент життя», - пояснив співак.

Додамо, що влітку Макса Барських помітили в компанії Ліки Осипової, продюсера шоу «Міс Російськомовна Лос-Анджелес». Пара відпочивала в одному з нічних клубів Беверлі-Хіллз.

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