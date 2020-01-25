Російська співачка і любителька гастролей в ОРДЛО Ганна Семенович поділилася з підписниками архівним знімком

На фотографії майбутня зірка естради, якій на вигляд два-три рочки, сидить на руках у батька, котрий стоїть поруч з дружиною на березі моря, передає Politeka.

У руках дівчинка тримає гумового крокодила.

У підписі до світлини співачка, матір якої звуть Тетяна, привітала рідну людину і всіх Тетян з Днем Ангела.

«Мамулечко - красотулечко і всі Тетяни, зі святом вас! Будьте щасливі, завжди молоді і здорові. Багато у мене Тетян в підписниках?», – написала артистка.

У коментарях користувачі засипали зірку компліментами і зазначили, що зовнішність співачки – чимала заслуга її батьків.

«Папанька красень! У мами фігура шикарна!!! Ось що значить, гени тапком не вб'єш!!!», «Чого така незадоволена сидиш на руках у Тата?», «Який крокодильчик у вас гарненький», «Ганнуся, вам би теж пора вже діток народити», – пишуть фанати.

Раніше ми писали, що Семенович відверто висловилася про російських жінок, продемонструвавши засмаглі ноги в мережі.

«Об'їхавши майже всю країну з концертами і спілкуючись з величезною кількістю людей, я можу дуже чітко заявити - в Росії живуть дуже гарні жінки! Жодна країна світу не може похвалитися таким багатством, наші жінки володіють приголомшливими формами, хоч вони і не відповідають стандартам глянцевих журналів! У нас є не тільки душа , але і грація», – наголосила вона.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!".

Як повідомляла Politeka, Ганна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.

Також Politeka писала, що розповніла Семенович налякала росіян зовнішнім виглядом: реальні кадри злили в мережу.