Популярна українська виконавиця MARUV влаштувала пристрасні ігри в короткому леопардовому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

«Сьогодні я дика Балійська кішка», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах MARUV позує в короткому леопардовому вбранні, в якому влаштувала «дикі» танці. На інших кадрах зірка позує в одному рушнику, прикривши ним голе тіло.

Однак шанувальники MARUV виявилися безмовні – відеозапис зірка опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, посвітила принадами на камеру і порадила українцям, що робити, коли стало погано на курорті.

Зірка поділилася кадрами в "сториз" у своєму Instagram. Вона з'явилася в чорному бюстгальтері в білу цятку, прикрившись білим рушником. Ганна використовувала один з додатків на вашому телефоні, так що на її обличчі "пурхають метелики", а очі і рот дещо збільшені.

В кадрі бліда MARUV лежить на ліжку і дає поради шанувальникам, що робити якщо важко переносиш акліматизацію.

"Друзі, найкращий спосіб побороти акліматизацію, це адреналін і холодна вода. Ось і весь секрет, якщо у вас немає з собою нимесильчика, як у мене, власне... Тому, якщо ви приїхали в жарку країну, і вам спочатку погано, йдіть отримувати адреналін і стрибайте в холодну воду", - порадила співачка, яка відпочивала в Дубаї.

До речі, акліматизація — це не хвороба, а природний процес пристосування організму до нових клімато-географічними умовами. Серед симптомів: втрата апетиту, безсоння, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, ознаки застуди.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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