27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, посветила прелестями на камеру и посоветовала украинцам, что делать, когда стало плохо на курорте

Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадрами в "сториз" в своем Инстаграм. Она предстала в черном бюстгальтере в белую крапинку, прикрывшись белым полотенцем. Анна использовала одно из приложений на телефоне, так что на ее лице "порхают бабочки", а глаза и рот несколько увеличены.

В кадре бледная MARUV лежит на кровати и дает советы поклонникам, что делать если с трудом переносишь акклиматизацию.

"Друзья, лучший способ побороть акклиматизацию, это адреналин и холодная вода. Вот и весь секрет, если у вас нет с собой нимесильчика, как у меня, собственно... Поэтому, если вы приехали в жаркую страну, и вам сначала плохо, идите получать адреналин и прыгайте в холодную воду", - посоветовала певица, отдыхавшая в Дубае.

К слову, акклиматизация — это не болезнь, а естественный процесс приспособления организма к новым климато-географическим условиям. Среди симптомов: потеря аппетита, бессоница, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, признаки простуды.

Ранее мы сообщали, Аня отдыхала в Дубае вместе с мужем Александром Корсуном. Звезда поделилась кадрами, как они проводят время. Восхитительная MARUV, без латекса и грима, прямо расцвела рядом с любимым человеком.

Не обошлось и без откровенных фото. MARUV взбудоражила сеть горячими кадрами. Она позировала возле бассейна в бикини и прозрачном парео. Аня покрутилась перед объективом, давая поклонникам возможность разглядеть все ее сочные прелести. В частности, девушка с голубыми волосами показала главное достоинство - пышную "пятую точку".

Также мы рассказывали, как певица пошалила в бассейне. Аня веселилась и плескалась в чистой воде, ныряла и плавала под водой.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть