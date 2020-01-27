Відомий український продюсер Алан Бадоєв опублікував досить провокаційне фото

Зірка зараз знаходиться на курорті і практично щодня публікує кадри свого відпочинку, пише Politeka.net.

Так, на одному з останніх знімків кліпмейкер позував абсолютно голим, стоячи у воді. Бадоєв продемонстрував свій прес, зачепивши самі інтимні місця.

На руці режисера можна помітити велике татуювання. Українська знаменитість доторкнулась пальцями до чола, прибираючи мокре волосся назад.

При цьому на Алана капає вода, по всій видимості, почався дощ. Небо затягнуте хмарами, і крім цього, відкривається прекрасний вид на природу.

"Дихати на повні груди, так просто, але іноді я забуваю про цей дар", - підписав відверте фото продюсер.

Майже за годину публікація зібрала близько 8000 лайків та багто коментарів.

"Тема **пи не розкрита ", "Це точно про груди пост?:)", "🔹Ми займаємося тільки найідеальнішими копіями", "Красунчик🙏", "Дякуємо за нагадування!", "Мммм 😋", "Оооооо😉🙄", "ЖинСиккен малий", "Фото просто заворожує.... Фігура.... Дощ... Природа... Думки... Все так гармонійно...", "А це так просто! Просто дихаєш....", "Відчувається енергія життя", "Красава😊", "В Москві краще це сильно не практикувати", "Боже мій, яка естетика, як гарно !!!!! Заворожує 👏👏👏🔥🔥. Який же ви ...... 🔥🔥🔥🔥", "Почуття свободи і гармонії в душі. Одне з кращих станів спокою", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, український співак Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, поділився спільним фото з Аланом Бадоєвим.

На знімку Андрій, Алан і ще один молодий чоловік сидять на ліжку в джинсах. Відразу можна помітити, що фото досить старе, адже Бадоєв і Данилко зараз виглядають набагато старше.

"Найщиріші вітання", - написав Данилко, таким чином вітаючи Бадоєва з днем народження.

Раніше ми писали, що Алан Бадоєв розповів в одному з інтерв'ю, скільки витратив на подарунок - годинник своєму другу Максу Барських, а саме 40 000 доларів за Patek Philippe.

Нагадаємо, Данилко вразив зовнішністю на архівному фото з Бадоєвим, українці очам не вірять: "Віра, повернися!"

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