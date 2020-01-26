На актрису останнім часом багато всього навалилося

Катерина Волкова не змогла більше мовчати, заговорив про таємницю, яку приховувала від громадськості довгий час

Російська актриса Катерина Волкова, яка відома українському глядачеві за ролями у драматичних фільмах і серіалах, розповіла про важку недугу. На актрису звалилося безліч проблем. Вона втратила ненародженого сина і втратила брата. Крім того, через халатність лікарів заразилася небезпечною хворобою

Трагедія увірвалася в життя актриси абсолютно несподівано. Вона була одружена з відомим в РФ продюсером Сергієм Члиянцем, готувалася стати матір'ю. Але почалося найстрашніше, що під час четвертого місяця вагітності в тілі Волкової почалося запалення. Прямо зі зйомок її доставили в лікарню, де лікарі місяць боролися за її життя та життя ненародженого малюка, але безуспішно.

Лікарям довелося викликати штучні пологи, після яких артистка втратила багато крові і опинилася на порозі смерті. Під час переливання крові, Волкову заразили вірусом гепатиту С.

Волкова стверджує, що саме через це вони й розлучилися з Сергієм Члиянцем.

Згодом актриса змогла пережити те, що трапилося і звикнути до нового режиму життя. Після цього актриса народила двох дітей, яким гепатит не передався.