Катерина Волкова не змогла більше мовчати, заговорив про таємницю, яку приховувала від громадськості довгий час
Російська актриса Катерина Волкова, яка відома українському глядачеві за ролями у драматичних фільмах і серіалах, розповіла про важку недугу. На актрису звалилося безліч проблем. Вона втратила ненародженого сина і втратила брата. Крім того, через халатність лікарів заразилася небезпечною хворобою
Трагедія увірвалася в життя актриси абсолютно несподівано. Вона була одружена з відомим в РФ продюсером Сергієм Члиянцем, готувалася стати матір'ю. Але почалося найстрашніше, що під час четвертого місяця вагітності в тілі Волкової почалося запалення. Прямо зі зйомок її доставили в лікарню, де лікарі місяць боролися за її життя та життя ненародженого малюка, але безуспішно.
Лікарям довелося викликати штучні пологи, після яких артистка втратила багато крові і опинилася на порозі смерті. Під час переливання крові, Волкову заразили вірусом гепатиту С.
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Волкова стверджує, що саме через це вони й розлучилися з Сергієм Члиянцем.
Згодом актриса змогла пережити те, що трапилося і звикнути до нового режиму життя. Після цього актриса народила двох дітей, яким гепатит не передався.
Мрію про сина вона так і не залишила, тому з третім чоловіком вони зважилися на поповнення, не дивлячись на діагноз актриси. З третім чоловіком Едуардом Лимоновим вона змогла стати мамою хлопчика Богдана, а також народила доньку Олександру. Але відносини з часом дали тріщину і подружжя розлучилося.
Також раніше повідомлялося, що Алла Пугачова в інтерв’ю російським ЗМІ заявила, що розплачується за «гріхи» молодості. Цього вона собі досі пробачити не може, оскільки останнім часом стала мучитися ще більше.
Через нестерпні болі співачка п’є сильні знеболюючі ліки і робить уколи. А лікарі, за її словами, тільки розводять руками і нічим допомогти не можуть.
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