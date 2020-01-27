У соцмережі обговорюють фото 35-річної української співачки Тіни Кароль, на якому вона поруч зі старшою вдвічі артисткою Софією Ротару

Як передає Politeka.net, кадри з двома співачками, між якими різниця в декілька років, з'явилися на одній із фан-сторінок Кароль в Instagram. Так, на першому знімку, Тіна обіймає Софу, обидві вони дивляться, посміхаючись в об'єктив. Примітно, що Кароль без звичної для неї червоної помади.

Користувачі мережі порівняли артисток і зазначили, що вони не тільки схожі зовні, але і зі схожою долею.

"Красиві, успішні і зі схожою долею ❤️"

"Тіна ви дуже гарні, і вам пасує така губна помада, а не червона, вибачайте, але це моя особиста думка.😍"

На іншому кадрі Кароль вже в звичному образі. Користувачі не змогли не помітити кардинальну різницю в зовнішності співачки між більш ранньою фотографією і цією.

При цьому зазначили, що Ротару виглядає так само молодо.

"Софія, ти дуже молодо виглядаєш"

"Красуні💖💖"

"Які гарні! 😍"

Раніше ми повідомляли, Ротару, яка виступала на Новий рік на "Блакитному вогнику" в Москві, довела росіян до істерики. Люди здивувалися, як їй вдається в такому віці зберігати квітучий вигляд. Шкіра артистки, здавалося, аж світилася здоров'ям і молодістю. Куди поділися зморшки? У Твіттері артистку жартома охрестили "відьмою".

Також ми розповідали, нещодавно Тіна Кароль дала велике інтерв'ю напередодні свого 35-річчя. Артистка поділилася потаємними моментами з життя. Зокрема, вона зізналася, що її 11-річний син Веніамін став задавати питання з приводу "другого батька". Нагадаємо, чоловік Кароль і батько Вені помер внаслідок важкої хвороби майже сім років тому.

І ось уже кілька місяців у мережі активно приписують Кароль роман з молодим красенем, молдавським співаком Даном Баланом. Веня поцікавився у матері, чи правдиві чутки про їх романтичні стосунки, і висловив думку, що поки не готовий до її другого заміжжя.

«Коли Веня був на «Різдвяній історії» сказав, що йому не сподобалися жарти: «Вони жартують, що ти виходиш заміж за Балана? Навіщо ти підтримуєш ці жарти? Навіщо ти підтримуєш ці пусті розмови?», - процитувала сина Кароль.

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