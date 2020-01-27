Російський режисер Федір Бондарчук розповів про те, яким йому бачиться ситуація в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

"Для мене ніколи Україна не була закордоном, тому те, що зараз відбувається, – це по-живому. Це як біль на розрив. Іншого відчуття ніхто не відчуває", - сказав Бондарчук.

Крім того, російський режисер назвав головне досягнення Путіна.

"Я просто хотів, користуючись нагодою, сказати одне, як довірена особа свого російського президента Путіна: головне досягнення його полягає в тому, що він ніколи не дозволив розігрувати національну карту. Напевно, головне, що для нас важливо, – це ті висновки, які ми повинні у себе в Росії зробити", - заявив Федір.

Також Бондарчук висловився про екс-президента втікача Януковича.

"Те, що Росія надала Віктору Януковичу гарантії безпеки – це так. Те, що відбувається кровний безпредєл – це просто кам'яний вік. Яка демократія? Яка свобода? Про що ми говоримо?!" - резюмував Бондарчук.

Раніше ми писали, що російський режисер Федір Бондарчук відкрито підтримав окупацію Криму Володимиром Путіним.



За його словами, ніхто не може бути байдужими спостерігачами такої події.

"У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Наша спільна історія і спільні корені, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності і мова об'єднали нас назавжди. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє", - заявив він.

Крім того, він вважав вірною позицію РФ по Україні.

"Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції Президента Російської Федерації по Україні і Криму", - заявив він.

Нагадаємо, що Гафт виправдав окупацію України, похваливши Путіна: "Був відданий вам несправедливо".

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