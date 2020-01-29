Зірки не соромляться і постять навіть відверті фото

Українські та зарубіжні знаменитості активно беруть участь в новому світовому флешмобі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соціальні мережі

Суть нового глобального флешмоба проста. Зірки світового шоу-бізнесу, найбільші компанії, і звичайні користувачи соцмереж включили уяву і публікують колажі з чотирьох фотографій. Так могли б виглядати їх можливі аватарки в різних соціальних мережах.

Мова йде про офіційне фото для спільноти ділового спілкування LinkedIn, сімейне фото для Facebook, фото для Instagram і сексуальну світлину для сайту знайомств Tinder.

Автором ідеї мимоволі стала 74-річна американська кантрі-співачка Доллі Партон. "Спробуйте знайти жінку, в якої вживаються вони всі", - підписала Доллі свій колаж.

Незабаром "епідемія" колажів почала поширюватися по всьому світу. Прості користувачі і світові зірки навперебій постять свої варіанти аватарок.

Топ-модель Наомі Кембелл доповнила колаж фото для YouTube.

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Не обійшла стороною челендж і Шерон Стоун, яка, за чутками, якраз займається пошуком другої половинки в соцмережах.

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Не дивно, що українські знаменитості підключилися до флэшмобу.

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Дзідзьо

Катерина Кухар

Далі користувачі почали розвивати ідею і постять в соцмережах колажі з фоток своїх домашніх улюбленців.

Іван Ургант виріши, що і російські соцмережі повинні мати відповідне фото.

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