Українські та зарубіжні знаменитості активно беруть участь в новому світовому флешмобі
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соціальні мережі
Суть нового глобального флешмоба проста. Зірки світового шоу-бізнесу, найбільші компанії, і звичайні користувачи соцмереж включили уяву і публікують колажі з чотирьох фотографій. Так могли б виглядати їх можливі аватарки в різних соціальних мережах.
Мова йде про офіційне фото для спільноти ділового спілкування LinkedIn, сімейне фото для Facebook, фото для Instagram і сексуальну світлину для сайту знайомств Tinder.
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Автором ідеї мимоволі стала 74-річна американська кантрі-співачка Доллі Партон. "Спробуйте знайти жінку, в якої вживаються вони всі", - підписала Доллі свій колаж.
Незабаром "епідемія" колажів почала поширюватися по всьому світу. Прості користувачі і світові зірки навперебій постять свої варіанти аватарок.
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Не дивно, що українські знаменитості підключилися до флэшмобу.
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Далі користувачі почали розвивати ідею і постять в соцмережах колажі з фоток своїх домашніх улюбленців.
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