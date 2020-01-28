Російська актриса Христина Асмус - дружина відомого коміка Гаріка Харламова - постала перед фанами в цікавому вбранні і розповіла про особисті потрясіння
На знімку Христина красувалася в білій, ймовірно, сукні, з декорованим тканинним кільцем на її шиї. Стильна укладка і яскравий макіяж доповнили образ. Але не зовнішній вигляд артистки цього разу став для її фанів і не тільки головною темою для обговорень... Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"...По-моєму, пора все-таки підвести підсумки минулого року. Втратити за рік трьох близьких людей, яких дуже любив і довіряв багато років - це сильно... Блін, стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе, нє? Вчорашній мій пост так взагалі дав такий поворот, що я в шоці просто.... Що зі мною, блін, не так?....", пише Асмус. Артистка вголос поставила сама собі риторичне запитання:
"...Як перестати зачаровуватися?!" і додає:
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"Коротше, гаразд, піду торт з'їм ", - написала Крістіна під фото.
Шанувальники артистки, хто підтримав її словесно, виразив жаль щодо втрат, хто посміявся над завершальним реченням посту, мовляв, "швидко відійшла", хтось звернув увагу на її губи, макіяж і вбрання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.
Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:
«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.
Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.
Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.
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