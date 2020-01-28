Российская актриса Кристина Асмус - супруга известного комика Гарика Харламова - предстала перед фанами в интересном наряде и рассказала о личных потрясениях

На снимке Кристина красовалась в белом, вероятно, платье, с декорированным тканевым кольцом на ее шее. Стильная укладка и яркий макияж дополнили образ. Но не внешний вид артистки в этот раз стал для ее фанов и не только главной темой для обсуждений... Об это пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"...По-моему, пора всё-таки подвести итоги прошлого года. Потерять за год троих близких людей, которых очень любил и доверял много лет - это сильно... Блин, относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, не? Вчерашний мой пост дык вообще дал такой поворот, что я в шоке просто.... Что со мной, блин, не так?....", пишет Асмус. Артистка вслух задает сама себе риторический вопрос:

"...Как перестать очаровываться?!" и добавляет:

"Короче, ладно, пойду торт съем ", - написала Кристина под фото.

Поклонники артистки, кто поддержал ее словесно, выразив сожаления о потерях, кто посмеялся над завершающем предложением поста, дескать, "быстро отошла", кто-то обратил внимание на ее губы, макияж и наряд.

Напомним, ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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