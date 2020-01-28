Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
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На сторінці зірки в Instagram Даша також любить показувати себе в природному вигляді без усяких прикрас. Не забуває співачка також показувати особисті кадри,зроблені на відпочинку або ж репостить фото, на яких вона позує з подругами.
В цей же раз Даша похвалилася розкішним виглядом, позуючи на дуже маленькому і навіть дитячому байку. Вся в чорному Даша показала яскравий кадр, здивувавши шанувальників не тільки позою на мотоциклі, але ще й стильними чобітьми.
«Знайомтесь, мій новий друг) Як думаєте, скільки лосів?», – зазначає Даша.
Ось що написали користувачі:
«Згадався кліп *Машина*))))», «Подумав, що старий», «Ерон дон дон?», «Характер)))))», «Даша ви ідеальні!», «Ваууу...які чоботи круті👍👍👍💖», «Опа байк 🚲 якраз за розміром 👍😁», «Пару🦌 і одна 🐿😆😆😆», «Думаю там 8 карасів 🐟».
Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва здивувала користувачів мережі незвичайним знімком у природному образі. Дівчина кружляє голову шанувальників своїми відвертими знімками і фотосесіями, які захоплюють шанувальників. Вони невпинно залишають компліменти під її знімками, вихваляючи її красу і захоплюючись фігурою Астаф'євої.
наприклад нещодавно красуня показала новий образ у эфектном червоно-чорному вбранні, який приміряла в поїздці по Ісландії. Але в той же самий час, зірка не соромиться показувати знімки на яких постає без макіяжу, в повсякденному одязі.
Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена з ледь помітним макіяжем, створюється таке враження, що його зовсім немає на обличчі співачки.
34-річна артистка позувала у светрі червоного відтінку з глибоким декольте, яке не приховує ідеальних форм співачки. Її образ доповнили золоті прикраси: великі сережки на вухах і кулончик на шиї. Астаф'єва м'яко посміхається і дивиться в екран свого мобільного телефону.
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